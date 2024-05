‘Un Dolce per Paolo’ di scena al Meq

Oggi dalle 11.30 è in programma il 4° Concorso di pasticceria in ricordo di Paolo Peggi. "Un Dolce per Paolo" rappresenta non solo un concorso di pasticceria, ma un vero e proprio omaggio a una figura storica per la città di Follonica. Paolo, insieme a sua moglie Graziella, ha fondato nel 1968 la pasticceria Peggi, da sempre amata dai follonichesi e divenuta negli anni simbolo della città del Golfo. La gara di pasticceria organizzata dal Rotary Club Follonica e dall’istituto Superiore "Bernardino Lotti" indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera si svolge all’interno del Mercato Coperto di Follonica (Meq). "Il concorso nasce nel 2017 – dice Gabriele Pazzagli, presidente del Rotary – per omaggiare Paolo Peggi, storico pasticcere e da sempre parte del Rotary Club. La stretta collaborazione tra il Rotary di Follonica e il ‘Lotti’ di Massa ha portato alla nascita della gara di pasticceria intitolata a Paolo.