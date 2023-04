Un compleanno speciale La cooperativa Pomonte a sostegno del "Meyer"

Circa 900 soci, una ventina di dipendenti, un frantoio, punti vendita sul territorio e un raggio di azione che tocca molti comuni della Maremma. Sono questi alcuni dei numeri che caratterizzano la cooperativa agricola di Pomonte, una realtà consolidata sul territorio e che ad oggi è sinonimo di eccellenza e qualità. Quest’anno la cooperativa compie 70 anni e per questo compleanno molto speciale ha deciso di sostenere le attività della fondazione Meyer con una serie di iniziative che si concluderanno il 6 maggio, in occasione dell’assemblea annuale.

Alla fondazione Meyer la cooperativa destina il ricavato ottenuto dalla vendita delle bottiglie d’olio sulle quali è presente un’etichetta che richiama questa iniziativa di solidarietà. Queste bottiglie si possono acquistare nei tre punti vendita della cooperativa che si trovano a Pomonte, Scansano e Santa Caterina (comune di Roccalbegna).

"La solidarietà è una componente fondamentale della cooperativa in generale – commenta il presidente Graziano Chelli –. Già in questi giorni è possibile sostenere le attività dell’ospedale pediatrico Meyer acquistando l’olio della cooperativa Agricola Pomonte".

Dal 1953 la cooperativa promuove l’agricoltura e la zootecnia di qualità, occupandosi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali.

"Sicuramente 70 anni di attività sono una tappa importante ma non il traguardo – commenta Chelli -. Colgo l’occasione per ringraziare chi prima di me ha saputo guidare egregiamente questa realtà. La speranza è che l’impegno profuso fino ad oggi prosegua anche nelle nuove generazioni".

Nicola Ciuffoletti