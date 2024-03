"Un atto molto grave. E bisogna riflettere"

Il grave atto vandalico contro la piscina comunale di Bagno ha provato sdegno e dopo comunicato di condanna della Giunta Ulivieri arriva l’interrogazione da Noi per Gavorrano con cui si stigmatizza l’accaduto.

"Non possiamo rimanere inermi davanti al triste episodio – dicono i consiglieri di opposizione –. La piscina comunale ha subìto atti di vandalismo, che ne hanno aggravato le già precarie condizioni. Nell’ultimo Consiglio comunale, l’Amministrazione ha deliberato l’accensione di un mutuo di oltre 670mila euro, per il ripristino della struttura, ed oggi questo episodio rischia di aggravare una già ingente spesa. Da quanto abbiamo potuto appurare sembrerebbe che i fatti non siano accaduti di notte, bensì di pomeriggio ed episodi analoghi sarebbero accaduti anche nei giorni precedenti. Per cui vogliamo porre nuovamente l’accento su questo tema, perché anche la giunta, chiamata a svolgere un ruolo apicale nella società, sta fallendo nelle proprie iniziative".

Roberto Pieralli