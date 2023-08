Un Agosto Pieno Zeppo di Eventi a Castiglione: Spettacoli, Cinema, Serate Musicali

Spettacoli, cinema, salotti letterari e serate in musica sono gli ingredienti di questa estate castiglionese. Per la seconda metà del mese di agosto, l’Amministrazione comunale ha messo a punto un ricco calendario di eventi da offrire ai turisti che hanno scelto la località balneare come meta delle proprie vacanze. "Castiglione Summer Time 2023 – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi–- è un cartellone variegato che cerca di venire incontro ai gusti di tutti i nostri ospiti e concittadini spalmando eventi diversi su tutto il territorio proprio per dare la possibilità di far conoscere i meravigliosi luoghi del nostro comune". Continuano le serate e gli incontri legati al centenario della nascita di Italo Calvino (nella foto). Il prossimo appuntamento sarà domani in biblioteca con una nuova lettura recitata a cura degli attori del Teatro Studio di Grosseto. Fa tappa a Castiglione della Pescaia il Grey Cat Jazz Festival, la rassegna musicale diretta da Stefano Cocco Cantini, con due imperdibili appuntamenti: sabato 12, in piazza Georg Solti, e mercoledì 17, a Vetulonia, salirà sul palco di Piazza Vatluna il Glenn Ferris Italian Quinte. Il Ferragosto castiglionese è caratterizzato dalla festa del mare che si concretizza nel Palio dell’Assunta che si disputerà domenica 20. Il 18 agosto appuntamento estivo con la musica pop. A salire sul palco di piazza Orto del Lilli saranno "The Uncertain?". È tutto pronto anche per la "Notte delle Candele", il 19 agosto quando le vie del centro storico saranno illuminate solo da candele e stelle. Tutti i martedì, fino al 29, al Museo Casa Rossa Ximenes prosegue la rassegna di musica e letteratura Note al Chiaro di Luna.