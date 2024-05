Ubriaco alla guida. Via la patente

Nell’ottica di un’incessante attività di prevenzione, la Polizia stradale di Grosseto ha messo in campo, anche questo fine settimana, il suo camper attrezzato, per controllare lo stato psicofisico dei conducenti lungo le vie di Grosseto e non solo. Si tratta di un dispositivo molto collaudato che in tutte le strade d’Italia viene utilizzato per il contrasto alla guida sotto stupefacenti o alcol, una delle piaghe di questi ultimi anni tra i giovani. Le donne e gli uomini della Polizia stradale hanno intercettato e controllato nell’ultimo fine settimane sulle strade del capoluogo oltre 60 conducenti, che, con il prezioso aiuto del medico della Polizia sono stati sottoposti agli accertamenti per verificare l’eventuale alterazione da abuso di alcool o da assunzione di sostanze stupefacenti. Per fortuna gli agenti, dotati del precursore e dell’etilometro hanno verificato come gran parte dei conducenti guidasse in condizioni ottimali, arrivando a contestare solamente 5 infrazioni al codice della strada, per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Non così, però, per un ragazzo che, di ritorno dalla classica cena con gli amici, guidava con un tasso alcolemico ben oltre il doppio rispetto a quello consentito. Per lui inevitabile la sanzione e il ritiro immediato della patente. "La finalità di questi servizi – si legge nella nota della Polizia – che saranno intensificati con l’approssimarsi della stagione estiva è sempre la stessa ormai da anni: prevenire, prevenire, prevenire".