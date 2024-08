Tutto pronto per il Palio. Calamassi sarà il mossiere

CASTEL DEL PIANO

La comunità di Castel del Piano e i popoli delle quattro contrade si avvicinano al palio dell’8 settembre e quest’anno lo stanno facendo con alcune importanti novità. La prima è quella relativa alla promozione della festa, la carriera infatti sarà trasmessa anche da Canale 3 Toscana. Ospite dell’emittente, nei giorni scorsi la sindaca Cinzia Pieraccini, ha parlato di alcune novità a partire dalla terra che sarà depositata in piazza.

Per l’edizione 2024, inoltre, grazie al giudizio positivo delle contrade, è stato confermato l’impegno del mossiere Andrea Calamassi riconoscendone le capacità dimostrate nella gestione delle carriere e nel rapporto con la Piazza. Insieme a Calamassi, sarà presente la squadra dei veterinari dell’ultimo anno rinforzata dall’apporto di una dottoressa dedicata ai prelievi ematici. In primo luogo ha sottolineato: "Lavoriamo per un Palio bello e sicuro Conferme e innovazioni nell’organizzazione - spiega Pieraccini -. Il Palio per essere bello dovrà essere gestito professionalmente e, soprattutto, sicuro per uomini e cavalli".

Il Comune è intervenuto immediatamente sull’organizzazione con l’obiettivo di confermare ciò che di buono era già presente e su quanto poteva essere migliorato. "L’obiettivo del Comune – prosegue – è lavorare per una progressiva e costante qualificazione della nostra manifestazione più importante. Il Palio crescerà migliorandone le strutture e l’attenzione professionale in tutti i suoi particolari. Solo così potremo valorizzarlo e renderlo, oltre che una festa popolare, un veicolo forte di promozione per il nostro territorio. Abbiamo iniziato ad intervenire, ma ancora c’è da fare".

Sono stati acquistati nuovi materassi dello spessore di 20 cm che proteggeranno adeguatamente i punti critici, ma soprattutto ci sarà un fondo interamente nuovo per pista in sabbia silicea, che garantisce elasticità e meno stress ai cavalli durante la corsa. "Intervenire sulla terra era fondamentale - continua la sindaca -, abbiamo iniziato il percorso di ricerca del fondo migliore per la nostra pista appena insediati, ci siamo confrontati con addetti ai lavori ed esperti e alla fine la scelta è ricaduta sulla sabbia che tra poche settimane stenderemo in piazza. È un grande passo avanti, coraggioso, a garanzia della sicurezza e dello spettacolo".

