"Tutti uniti verso un unico obiettivo"

L’esponente della lista civica "Prima Follonica", Eleonora Goti, e quello di Fratelli d’Italia a Follonica, Sandro Marrini, sottolineano l’emozione provata nell’apprendere il risultato delle elezioni comunali.

"È un’emozione che non si può descrivere a parole – afferma Eleonora Goti –. Ancora è troppo presto per realizzare cosa siamo riusciti a fare. Un lavoro di squadra intenso che ci ha uniti umanamente, mettendo da parte qualsiasi tipo di personalismo. Abbiamo lavorato insieme per fare vincere la coalizione e Matteo Buoncristiani. Follonica questo lo ha capito e ci ha premiato. E’ una festa di squadra. Il tratto distintivo di tutta la campagna elettorale è stato proprio questo. Non avevamo più partiti, ma persone amiche che volevano raggiungere insieme un risultato. Quando porti avanti un lavoro con serietà, tranquillità ed entusiasmo, i risultati arrivano". "È un risultato storico – aggiunge Sandro Marrini –. Sono felicissimo, arrivato alla quarta ricandidatura, la giornata di oggi per me ha dell’incredibile. Abbiamo creduto dal primo giorno in Matteo e meglio di così non potevamo sperare. La nuova figura di Matteo, che è un civico, e il rinnovamento delle varie liste ha contribuito fortemente al raggiungimento di questo risultato. I cittadini hanno dimostrato di avere voglia di voltare pagina, senza soffermarsi troppo sul colore politico ma solo sulle cose da fare. Faremo di tutto per migliorare quello che già di buono la nostra città ha da offrire".