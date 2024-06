Tutti in campo per Riccardino: "La palestra porterà il suo nome"

Giornata di sport e aggregazione quella allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto. Tutto il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, studenti e docenti, ha riempito l’impianto per la fase finale del torneo scolastico di calcio a 5 "Riccardo’s Cup", organizzato in memoria di Riccardo Radiconi, il giovane drammaticamente e prematuramente scomparso nei mesi scorsi. Ad aggiudicarsi il torneo la 4^ Cat (Costruzioni Ambiente e Territorio) che ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla 5^It (Informatica e Telecomunicazioni), dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con il punteggio di 2 a 2. "Ringrazio la famiglia di Riccardo che non ha voluto mancare a questo momento di ricordo – ha detto il dirigente scolastico Claudio Simoni –. Un gesto che speriamo sia di sollievo, per pochi momenti, al fardello della scomparsa di un ragazzo solare, amato da tutti, nel pieno della sua giovinezza. Noi continueremo a ricordarlo negli anni a venire con questo torneo e con la dedica della palestra del plesso di via De Barberi". Intensi i momenti delle premiazioni alla presenza della famiglia Radiconi con il padre Massimo, la madre Beatrice Milani, la zia Tiziana Milani e la sorella Alessia; quest’ultima ha consegnato tutti i premi. Miglior giocatore ad Amin Radi e la coppa del torneo alla 4Cat, mentre la 2D, la classe di Riccardo ha consegnato la maglia con cui hanno affrontato il torneo che riportava la vignetta di Riccardo con le sue passioni più grandi, il Grosseto, la Ferrari e la Juventus. Particolare emozione è stata vissuta quando il dirigente scolastico, in nome dell’Istituto, ha consegnato alla famiglia Radiconi la targa di intitolazione della palestra.