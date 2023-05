"Tuscany Trail", ci siamo In bici per il territorio

Si chiama "Tuscany Trail" ed è l’evento bikepacking più grande al mondo giunto quest’anno alla sua decima edizione. Il percorso lungo 480 chilometri è suddivisibile a completa discrezione dei partecipanti, non è dunque presente alcun limite di tempo e sono loro a scegliere quando e dove mangiare e se e dove dormire. Sarà un percorso vario che si articolerà tra i paesaggi più diversificati che la Toscana sa regalare e attraverserà, tra i tanti, anche i comuni di Scarlino e Follonica. Oltre a rappresentare un’esperienza unica, arricchente e un’occasione di evasione per coloro che vi partecipano, "Tuscany Trail" costituisce un’importante opportunità a livello turistico. Non trattandosi di un mero evento sportivo, nel corso dell’itinerario i partecipanti hanno modo di vivere il territorio senza fretta, sperimentando tutte le risorse che la Maremma è in grado di offrire: dalla cultura alla gastronomia, dalla natura allo svago.