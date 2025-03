Turismo sostenibile Approvata la CarTes

Gavorrano adotta la CarTes per un turismo enogastronomico sostenibile, ed è questa la grande novità per l’inizio di questa primavera. Il consiglio comunale ha approvato l’adozione della CarTes la Carta del turista enogastronomico sostenibile, un’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino per incentivare un turismo che valorizzi l’enogastronomia locale nel rispetto dell’ambiente, della cultura e della comunità. La CarTes, infatti, rappresenta uno strumento concreto di educazione e promozione della sostenibilità, volto a stimolare comportamenti virtuosi tra turisti e operatori del settore. La sua adozione è un ulteriore passo avanti nella promozione di un turismo enogastronomico attento alla tutela del territorio e alla qualità dei prodotti.