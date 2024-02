Turismo, risorsa da difendere tutti insieme

Turismo in calo. Questo è quanto emerso dallo studio del Centro studi turistici che ha analizzato, su input di Confesercenti e Confcommercio, i dati della stagione 2023, che sono stati presentati in Provincia. Interessanti i dati, tra questi il fatto che la perdita maggiore di presenze si sia registrata nell’ambito Maremma sud, ma interessante è stata anche la discussione che ne è scaturita tra amministratori e associazioni di categoria. Tante le richieste, tante le proposte ma una sola certezza: la necessità di fare sinergia. E allora speriamo che davvero, per citare John Belushi in ‘Animal house’, "quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare". Ma rigorosamente tutti insieme.