Turismo, i progetti del Comune. Incontro a Montiano

Un momento di confronto e condivisione per commentare i risultati della stagione turistica 2023 e calibrare le azioni in programma per quella appena avviata. È con questo obiettivo che il Comune ha organizzato per oggi alle 15.30 nella Casa della Cultura di Montiano, un focus group, incontro aperto a tutte le attività ricettive e produttive del territorio. "Il turismo – commenta l’assessora Tamara Fattorini (nella foto) – rappresenta un settore molto importante e sul quale stiamo investendo sin dal nostro insediamento".