Turismo, buyer in Maremma per tre giorni

"Art&culture and trekking in Maremma", parte domani la tre giorni dedicata al turismo internazionale in occasione del "Buy Tuscany", il più importante appuntamento per gli incontri commerciali business to business. L’evento, organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con la Dmo Ambito Turistico Maremma Toscana Area Sud e con il supporto di Seam Spa, ha come obiettivo quello di far conoscere a tredici buyer internazionali (tour operator, agenti di viaggio, wedding and event planner) l’area dell’Ambito Maremma Toscana Sud. È stata organizzata una visita nel territorio a partire da domani: i partecipanti, dopo essere partiti da Pisa, sede del "Buy Tuscany 2024", pranzeranno ad "Agricola il Ponte" (Strada Carige Alta), poi visiteranno il borgo di Capalbio e il Giardino dei Tarocchi (nella foto). La giornata si concluderà con una cena alla Fattoria La Principina. Sabato, invece, i partecipanti conosceranno Porto Ercole e la laguna di Orbetello. Nel pomeriggio visiteranno Montemerano e le cascate naturali di Saturnia, per poi rientrare sempre alla Fattoria La Principina. Infine domenica i tredici buyer lasceranno la Maremma per dirigersi verso gli aeroporti di Firenze e Pisa. "Un’importante opportunità per promuovere la Maremma e per far innamorare i buyer selezionati del nostro territorio", il commento delle istituzioni maremmane.