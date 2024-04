Truffe agli anziani. Si mobilita il sindaco: "Fate attenzione"

Il Comune di Castel del Piano si mobilita contro le truffe e lo fa diramando un messaggio alla popolazione. Invita tutti i cittadini a stare con gli occhi aperti e soprattutto a non farsi raggirare da truffatori. "Le Forze dell’Ordine ci hanno chiesto collaborazione nel divulgare determinati messaggi di avviso – ha detto Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano – e noi abbiamo provveduto a mandare un messaggio via social ai nostri concittadini". Il Comune di Castel del Piano avverte così la cittadinanza, in particolar modo le famiglie dove ci sono anziani che potrebbero aprire le porte di casa o rispondere al telefono, sul rischio di possibili truffe da parte di sedicenti avvocati, carabinieri o addetti alle poste. "Non è la prima volta che accade – prosegue Bartalini – che alcuni nostri concittadini ricevono chiamate da persone sconosciute e che cercano di avviare una truffa, magari inventandosi di sana pianta un incidente, dove è stato coinvolto un parente che è stato arrestato e per il quale va pagata una cauzione. Fortunatamente, almeno che io sappia, i nostri cittadini sono sempre stati abbastanza scaltri da non cadere nella truffa, ma non è facile. Nel mirino ci finiscono spesso le persone anziane".

Una chiamata da un numero non conosciuto può insospettire, ma questo non è l’unico campanello di allarme, non bisogna farsi ingannare dalla voce ferma e dalle parole che vengono pronunciate con sicurezza dalle persone che sono aldilà della cornetta. In altri Comuni della provincia truffe simili sono state messe in atto, molte volte finiscono in un nulla di fatto, di recente però nella zona di Orbetello un’anziana è stata truffata.

Nicola Ciuffoletti