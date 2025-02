"Troppe Ztl in paese, quale la ragione?"

MONTE ARGENTARIO "Il Comune senza parcheggi ha deciso di rendere pedonabile tutto il paese, così da eliminare l’annoso problema dei parcheggi a Porto Santo Stefano, privatizzando sempre di più quei pochi rimasti". Il Partito democratico interviene a gamba tesa sulle nuove direttive del Comune per quanto riguarda le zone a traffico limitato di Porto Santo Stefano, pubblicate da La Nazione nei giorni scorsi. "Con una recente delibera di giunta - dice il segretario Guido Dubbiosi (foto) - il Comune ha reso pedonabili alcune vie, spesso utilizzate anche come viabilità parallela, e nessuno ha spiegato il perché di questo dispetto per i paesani. Non c’è alcuna motivazione plausibile a giustificare il fatto che vengano aumentate le Ztl nel centro storico, passando da uno a ben quattro varchi. Senza pensare che verranno aggiunte una Ztl in zona Lividonia e una in una via impensabile in piena zona industriale del paese, la via privata dei Tre Ragazzi, che per quanto è trafficata da mattina a sera finalmente avrà una soluzione a tutti i problemi. Per non parlare dei costi di questa nuova regolamentazione delle Ztl paesane, perché le telecamere hanno un costo, e si continuano a spendere soldi senza senso: prima le ringhiere, adesso le Ztl inutili". "Ci chiediamo solo una cosa - prosegue il segretario dem -: perché tutto questo? Per incentivare i residenti del centro storico ad acquistare box auto? Per offrire uno slancio atletico ai residenti del centro storico visto che quasi tutti hanno superato i 70 anni di età? Cosa vuole tutelare la giunta Cerulli con questo indirizzo politico?".