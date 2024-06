‘Troppa inciviltà’. La Coop chiude lo spazio relax

La Coop Amiata è stata costretta a chiudere, almeno temporaneamente, uno spazio, nei pressi del supermercato e che era stato pensato a servizio di tutti. A far prendere questa decisione, spiega Coop, è stato l’elevato livello di inciviltà di alcuni ragazzi e quella che Coop definisce la "sordità selettiva ai continui richiami e il disprezzo verso qualcosa di bello". Una parte del negozio di Castel del Piano, inizialmente pensata come un bar che poteva aprire ma che poi non ha aperto, era stata destinata ad area relax con dei tavoli, divani, banchi per smart working. Un locale pensato per i giovani del territorio, sia per lavoro che per svago. La stanza dunque piano piano ha preso forma ma prima ancora di essere inaugurata c’è chi se ne è approfittato. Troppo sporco lasciato in giro, troppa confusione, insomma un alto grado di inciviltà, al punto che Coop ha deciso di chiudere questo locale. "Per colpa di pochi ci hanno rimesso molti ragazzi educati – spiega Coop – e hanno subìto le conseguenze". L’avviso di chiusura della stanza è stato appeso all’ingresso dei locali e qualche giorno fa è apparso un altro cartello, appeso nel medesimo posto: "Vi chiediamo gentilmente di riaprire l’aria relax e vi chiediamo scusa per i ragazzi e della loro maleducazione. Vi promettiamo che non ricapiterà, grazie della vostra comprensione". A scriverlo sono stati quei ragazzi che in realtà hanno sempre portato rispetto per il luogo che vivevano e con grande gesto di maturità hanno chiesto scusa per i compagni meno educati. La Coop è disposta a riaprire ma dopo un confronto con chi ha manifestato la necessità di un ambiente da poter fruire liberamente come quello, scusandosi anche di qualcosa che non avevano commesso.

Nicola Ciuffoletti