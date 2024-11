Trekking urbano, tappa a Niccioleta

Prosegue l’attività del Comune su Niccioleta per diffondere la conoscenza della storia mineraria e della strage. Per la ventunesima Giornata nazionale del Trekking urbano, domani alle 11, infatti, i musei di Massa Marittima propongono una visita guidata gratuita (con prenotazione obbligatoria) alla scoperta del villaggio di Niccioleta. Fondato alla metà degli anni Trenta dalla Società Montecatini, questo villaggio rappresenta uno dei più chiari esempi di architettura razionalista applicata agli insediamenti minerari presenti sul territorio nazionale. "Proprio per la struttura di Niccioleta, la sua storia e la vicenda della strage - dice la sindaca, Irene Marconi - siamo stati invitati nel mese di settembre a partecipare al convegno organizzato a Carbonia dall’associazione Atrium. Ci siamo dati l’obiettivo di narrare il territorio, diffondere la cultura della memoria e delle vicende storiche a partire dai luoghi e l’occasione del trekking urbano è una modalità per coinvolgere un ampio numero di persone". Durante il trekking, i visitatori potranno immergersi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, tra le architetture e la struttura urbana rimaste intatte per novant’anni e edifici che narrano un importante sviluppo industriale e la conseguente deindustrializzazione. I partecipanti alla manifestazione saranno introdotti alle principali vicende della storia di Niccioleta: dalla fondazione del villaggio negli anni Trenta al tragico eccidio nazifascista del giugno 1944, dallo sviluppo economico degli anni Cinquanta fino alla chiusura degli impianti minerari nel 1992.