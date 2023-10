Tre etti di marijuana. Arrestato a 31 anni

Nella sua casa di Ribolla hanno trovato tre etti di marijuana e qualche grammo di hashish. Un trentunenne, che aveva già avuto alcuni problemi con la giustizia, è stato arrestato e il pm Di Marco ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’udienza di convalida dell’arresto è stata fissata per domani di fronte alla giudice per le indagini preliminari Cecilia Balsamo. L’uomo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz nella casa del 31enne, che da tempo era seguito per i troppi movimenti strani che c’erano nella sua casa e nei paraggi della frazione di Roccastrada, è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Ribolla che da tempo stavano lavorando per stroncare questo traffico. Molte infatti le segnalazioni che erano arrivate ai militari dell’Arma. Dopo la perquisizione, con l’uomo che non si aspettava tutto questo, è avvenuto l’arresto: la quantità di droga recuperata infatti non poteva essere per il solo uso personale.