Travolto dal trattore che si ribalta. Muore ex geometra di 66 anni Renato Galli, 66 anni, residente a Magliano, è deceduto in un incidente con il trattore. Le cause sono ancora incerte, ma l'impatto è stato fatale. Galli, geometra in pensione, era molto conosciuto nella zona. I soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.