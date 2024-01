Travolto da un’auto, ciclista muore dopo tre mesi

Grosseto, 19 gennaio 2024 – Era lo scorso 5 ottobre quando Aliviero Nannotti, originario di Torrita di Siena, fu investito da un’auto mentre era sulla sua bicicletta sulla strada delle Collacchie, verso Marina di Grosseto. L’incidente avvenne all’altezza dell’incrocio con via Montecristo. Al volante dell’auto che travolse l’uomo c’era un turista tedesco in vacanza con la moglie.

L’uomo, in seguito all’impatto, cadde rovinosamente a terra. Intervenuti i sanitari del 118 anche con l’elisoccorso Pegaso, le sue condizioni apparvero subito gravissime. Il ciclista fu trasportato in codice rosso all’ospedale di Siena, dove i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo.

Le sue condizioni però sono rimaste critiche e oggi, a oltre tre mesi da quel tragico impatto, il ciclista Nannotti è deceduto.