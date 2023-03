Trasmissione su Tv9 dedicata al concorso "Miss Blu Mare"

Serata particolare stasera su Tv9, dove nella rubrica di Giancarlo Capecchi verrà presentato il concorso "Miss Blu Mare", che ha raggiunto ormai una grande notorietà nazionale e la cui finalissima si svolgerà ,come sempre, durante un viaggio nel Mediterraneo sulla Costa Crociere.

A Grosseto ben 5 tappe e la finalissima alle Terme Marine Leopoldo II, il 26 agosto e anche su Tv9, in un ambiente molto suggestivo. Le altre tappe a Grosseto 20maggio sala Eden, Cala Felice da Ceccarelli il 24 giugno, Cinigiano 29 luglio e Saturnia il 6 agosto, nelle piazze. Ospiti in studio alle 21.15 per la diretta, l’organizzatrice respondabile con la sua Accademia della manifestazione in Toscana, Liliana Lilly Tuccio, le stiliste Lara Roggi e Francesca Verdi, Lucia Morucci dello staff, Samantha Cannas, presentatrice dei vari eventi con Giancarlo Capecchi. In tribuna ospiti e diverse modelle professioniste che proporranno durante la serata anche qualche abito creato per l’occasione.