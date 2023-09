Tragedia sull’Aurelia Muore un motociclista

Drammatico scontro tra un’auto e una moto sulla statale Aurelia, all’altezza del bivio per Fonteblanda. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una macchina e una moto con a bordo un 47enne residente a Orbetello. Sul posto il 118, con l’elicottero Pegaso, i cui medici sono riusciti a far ripartire il cuore dell’uomo, che guidava la moto, ma lo stesso, per i traumi riportati a livello toracico e cranico, è poi deceduto. La salma è stata lasciata sul posto in attesa delle autorità. E’ anche intervenuta un’ambulanza di rianimazione della Croce Rossa Italiana. L’uomo è deceduto intorno alle 22,45.

L’incidente riporta in evidenza la pericolistà della strada statale Aurelia, più volte triste protagonista di scontri dall’esito tragico fra mezzi in transito. La procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta sull’incidente per vaòllutare le responsabilità.