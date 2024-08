Tragedia al rientro dal lavoro. Auto contro il guardrail. Muore ragazzo di ventidue anni

Una tragedia che ha toccato duramente anche la Maremma e Grosseto in modo particolare. In un incidente accaduto sabato sull’autostrada A12, nei pressi di Cerveteri, ha perso la vita Gabriele Romiti, 22 anni, figlio del luogotenente Giuseppe Romiti, comandante della Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto della Guardia costiera.

Il giovane, nato a Tarquinia, poco dopo le 14 stava viaggiando da solo su una Fiat Punto verso Civitavecchia (dove risiede, anche se lavorava a Roma all’interno di un supermercato) che per cause in corso di accertamento è sbandata finendo prima contro il guardrail sulla sinistra rispetto al senso di marcia e poi contro il muro sulla destra della carreggiata. Un doppio impatto violento, tanto che il motore si è sganciato finendo nella sterpaglia, innescando anche un piccolo incendio domato poi dalla squadra dei vigili del fuoco.

Tempestivi i soccorsi, ma purtroppo il medico del "118" non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla pattuglia della Polstrada.

Romiti si era diplomato nel 2021 all’istituto "Stendhal" di Civitavecchia. Frequentava l’Azione cattolica ed era un grande appassionato di sport. In particolare modo di atletica: per anni è stato un atleta della società Tirreno Atletica e per molto tempo ha frequentato anche il gruppo dell’Azione Cattolica. Un amore, quello per lo sport, che condivideva con il fratello minore e con il padre Giuseppe, militare molto noto e stimato nell’interà comunità grossetana per la sua competenza, professionalità e disponibilità. Alla famiglia le condoglianze da parte de La Nazione.