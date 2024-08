Tragedia a Giannutri. Sub muore a 72 anni

Sub muore a 72 anni dopo un’immersione a Giannutri. L’uomo, che abitava a Ferrara, nella mattinata di ieri è deceduto mentre si trovava in acqua vicino a Cala Spalmatoio. Poco dopo mezzogiorno gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sono intervenuti insieme quelli del 118 dell’Asl, con la la Croce Rossa dell’Argentario e l’elissocorso Pegaso 2. L’elicottero, tra l’altro, si trovava già in zona per un altro intervento alla vicina Isola del Giglio, dopo uno scontro tra due imbarcazioni da diporto che ha comportato il ferimento, poi risultato lieve, di uno dei passeggeri a bordo. Questo è stato così soccorso direttamente sull’isola, mentre il velivolo ha deviato verso Giannutri dove, però, è stato constatato il decesso del sommozzatore 65enne. L’uomo, originario dell’Emilia Romagna e precisamente di Ferrara, si era immerso probabilmente con degli amici in maniera privata, quindi senza l’ausilio di compagnie della zona. È riemerso dall’acqua incosciente e per lui non c’è stato nulla da fare, con la salma che è stata poi trasportata al porto di Porto Santo Stefano e sarà a disposizione della magistratura per gli esami che serviranno a stabilire le cause del decesso.

Si tratta del terzo avvenuto quest’anno, nelle acque della zona, durante le immersioni sui bellissimi fondali dell’Arcipelago Toscano. Il 26 aprile quello di un giovane di 36 anni che praticava pesca in apnea al Giglio, mentre il 29 giugno un altro sommozzatore aveva accusato un malore fatale durante un’immersione alle Formiche.