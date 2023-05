Traduzioni sbagliate, il Comune corre ai ripari. "Pagina già oscurata"

Follonica, 20 maggio 2023 - "Se non ci fosse da piangere potremmo ridere e non poco: navigando sul sito tutte le attività cittadine, tradotte in inglese, hanno assunto denominazioni a limite del ridicolo: il Golfo del Sole è diventato "Gulf of the sun", il Villaggio il Girasole cambia in "The sun lower" e il Villaggio Mare Si in "Sea Si"". Iniziava così la denuncia di Charlie Lynn, consigliere comunale di minoranza a Follonica che ha riportato quello che ha letto su "follonicaonline.it", il sito ufficiale del Comune di Follonica, in cui i nomi delle strutture turistico ricettive, dei ristoranti e degli stabilimenti balneari sono stati tradotti in inglese con risultati distorti.

"Basta scorrere in rete e registriamo traduzioni incredibili – ha aggiunto Lynn – la ‘Trattoria Unico’ diventa ‘Unique Urban Trattoria’, ‘l’Ultima Spiaggia’ si trasforma, ovviamente, in ‘Last Beach’, il Bagno Briciola diventa ‘The Crump’, il Grotta Follis tradotto in ‘Follis Cave’; perla finale ‘Il Beccofino’ diventa ‘The Hornbill’ e gli stabilimenti balneari tradotti come ‘Bathroom’ – prosegue Lynn che aggiunge: E’ scoraggiante vedere come vengono sbandierati gli strumenti per la promozione turistica individuati dalla Regione Toscana quando i risultati odorano, invece, di dilettantismo allo stato puro. Noi crediamo che la strada nel campo dell’informazione e della promozione sia lunga ma che si parta almeno dalla competenza".

L’amministrazione comunale di Follonica ha appreso con disappunto quello che è accaduto. "C’è stato – ha detto il sindaco Andrea Benini - un problema di traduzione riscontrato sul portale turistico www.follonicaonline.it. Sulle pagine in inglese del sito – che è stato creato da un’agenzia esterna al Comune – sono infatti stati tradotti in inglese anche i nomi delle strutture turistico ricettive, dei ristoranti e degli stabilimenti balneari". "Si tratta di un errore grossolano – ha aggiunto il primo cittadino – che nuoce alla reputazione del Comune di Follonica e per il quale l’Amministrazione sta valutando i provvedimenti più opportuni da adottare. Al momento la pagina web in inglese è stata oscurata, per permettere le opportune correzioni". "Esprimo rammarico per quanto accaduto – ha aggiunto invece l’assessore Alessandro Ricciuti – abbiamo chiesto di porre subito rimedio e di correggere. La risoluzione del problema avverrà a brevissimo".