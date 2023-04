Tradizione ed eccellenze "Baffigi", una Banda in festa Tre decenni di musica in paese

Grande festa per i 30 anni della Banda Ivo Baffigi. Oggi e domani la banda comunale festeggerà il trentennale dalla sua costituzione e dalla prima uscita, avvenuta il 12 aprile 1993 a Porto Santo Stefano.

La banda fu costituita esattamente tre anni dopo lo scioglimento della Refola, per volere di un gruppo di appassionati musicanti già componenti della Refola e della Banda Puccini. Il programma delle due giornate di festeggiamenti prevede per oggi dalle 16 alle 20 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, una mostra nella sala "Madre Teresa di Calcutta" in Corso Umberto a Porto Santo Stefano. Domani dalle 17 ci sarà inoltre un concerto in piazza Anselmi.

La storia della banda di Porto Santo Stefano comincia però più di un secolo e mezzo fa, ancor prima del 12 maggio 1842, giorno in cui, oltre a inaugurare la diga di Orbetello, Leopoldo II firma il "Dispaccio Sovrano, da aver vigore il primo Gennaio 1843", con il quale dichiara Monte Argentario "comunità separata" da Orbetello e nomina gonfaloniere il cavalier Sebastiano Lambardi.

Risale proprio a quei giorni una delle prime testimonianze della presenza di una banda a Porto Santo Stefano, datata 8 maggio 1842, giorno in cui Leopoldo II visitò la "Grotta degli Stretti", che era stata scoperta l’anno precedente durante i lavori per la costruzione della diga di Orbetello.

La visita del Granduca, infatti, fu accompagnata dalle note della Filarmonica di Santo Stefano, come riportato dal gonfaloniere Lambardi nel suo libro "Memorie sul Monteargentario, ed alcune altre sui paesi prossimi" (volume II).

Il 18 aprile 1960, attraverso le strade del paese, sfila per la prima volta la Banda Caratteristica "La Refola"; questa era nata come la "banda del Rione Valle", ma era praticamente amata da tutti i santostefanesi, di qualsiasi rione essi fossero.

Divise variopinte e un’incredibile varietà di singolari strumenti erano le particolarità che contraddistinguevano questa banda dalle altre.

La Refola è sempre stata diretta da Pietro Orsini e venne definitivamente sciolta nel 1990. Tre anni dopo, nel 1993, viene finalmente costituita la Banda Comunale "Giuseppe Ivo Baffigi" che, inizialmente diretta dal professor Sergio Baffigi, figlio di Ivo, continua la sua attività sotto la guida del maestro Alessandro Alocci dal 1994. Oggi la banda è formata da una quarantina di musicisti, molti dei quali facevano parte della Refola e alcuni addirittura del Complesso Bandistico "Puccini".

Andrea Capitani