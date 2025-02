Tracciabilità dei rifiuti: la Cna spiega il nuovo registro "Rentri"

Al via gli incontri per presentare il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti: il prossomo appuntamento si svolgerà martedì 25, al centro civico "La Pesa" in via Circonvallazione sud, a Manciano.

Il "Rentri" è il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, uno strumento messo a punto dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. Per aiutare le imprese ad avere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi normativi, la Cna diretta da Anna Rita Bramerini (nella foto) ha quindi organizzato una serie di incontri in tutta la provincia con i propri esperti. Dopo Manciano, il calendario prevede un incontro venerdì 28 nella sede Cna di Follonica, in strada provinciale 152, via Aurelia Vecchia, 1325.

Gli ultimi due incontri si svolgeranno a marzo: lunedì 3 nella sede Cna di via Birmania a Grosseto, e mercoledì 5 nella sede Cna di Castel del Piano, in via del Fattorone 18. Tutti gli incontri cominceranno alle 16.30.