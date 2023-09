Toscano Sartoria. Va di moda la solidarietà

Domani alle 18 nella sede di Toscano Alta Sartoria in via Genova 5 a Grosseto, si inaugura la mostra "Fuori Stagione". In esposizione le opere prime degli artisti Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonazza che danno vita al "Calendario Pediatria Grosseto 2024", iniziativa di solidarietà a cura della Proloco di Marina e Principina a mare, in favore del reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto che quest’anno è arrivata alla sua sesta edizione.

L’evento sarà accompagnato con musica dal vivo con i musicisti Chantal Mersi voce, Marco Soresina tastiere e Arturo Giordano percussioni, protagonisti della Music Crew Band. Durante l’evento e per tutta la durata dell’esposizione si potrà acquistare il "Calendario Pediatria Grosseto 2024" ad un costo di 10 euro e l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di apparecchiature elettromedicali destinate alla cura dei piccoli pazienti.

"L’impegno di solidarietà della nostra associazione per la Pediatria di Grosseto – dice la presidente della Proloco di Marina e Principina, Loretta Teresini – nasce dalla volontà di aiutare ed implementare quella che è da considerarsi una vera e propria eccellenza del nostro territorio: il Pronto Soccorso Pediatrico, riconosciuto dall’associazione dei Pediatri Italiani come vero punto cardine per il conferimento a Marina di Grosseto e Principina a mare della Bandiera Verde come spiaggia ideale a misura di bambino. Attraverso la vendita del calendario negli anni siamo riusciti a donare diverse apparecchiature medicali con cui sono stati curati ed assistiti i piccoli pazienti del reparto Pediatria".

Quest’anno il "Calendario Pediatria Grosseto 2024" è partito con l’importante aiuto di quattro aziende grossetane: Toscano alta sartoria, Fam azienda manifatturiera, Scav-Prema costruzioni generali e Uscita di Sicurezza cooperativa di servizi.

La mostra "Fuori Stagione" è ad ingresso libero e si potrà visitare dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15.30-19 fino a venerdì 20 ottobre. Per informazioni: Toscano allo 0564-1950136 oppure Armando Orfeo al 3474277572.