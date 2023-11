Tornano le "Risate sotto il campanile"

Riparte la stagione teatrale di Albinia, promossa da assessorato alla Cultura, Proloco di Albinia presieduta da Vincenzo Picciolini (nella foto) e Federazione Italiana Teatri Amatoriali. Si chiama "Risate sotto il campanile"."Finalmente svelato il calendario della sesta edizione della rassegna di teatro amatoriale tragicomico. Tutti gli spettacoli sono previsti nel salone parrocchiale di Albinia, in via Maremmana. La rassegna come detto si svilupperà in queste date così distribuite: domani, il 3 dicembre, il 17 dicembre; il 14 gennaio, il 28 gennaio. L’ultimo spettacolo è previsto il 18 febbraio. Tutti gli spettacoli sono in programma alle 18. Primo appuntamento, come detto, questa domenica, con lo spettacolo "Diamoci del Tu", con "La compagnia teatro d’autore", regia di Luciano Gassani.

Michele Casalini