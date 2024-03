Torna "Pasquavela". Sfida fra 37 imbarcazioni

MONTE ARGENTARIO

Tutto pronto a Porto Santo Stefano per Pasquavela che prenderà il via sabato per concludersi lunedì. Organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, giunge alla trentasettesima edizione con diciotto imbarcazioni iscritte nella categoria Irc, quattordici in Orc e cinque in Orc Per Due, per un totale di trentasette imbarcazioni.

Dopo la Granfondo di mountain bike, che ha portato quasi mille ciclisti con famiglie al seguito, un’altra kermesse sportiva è pronta a portare centinaia tra velisti e appassionati sul promontorio per alimentare il turismo fuori stagione. Il programma dell’evento prevede tre giorni di regate costiere, i consueti eventi collaterali e la premiazione finale che, come da tradizione, vedrà assegnare le uova giganti di cioccolato ai primi classificati della regata di Pasqua nelle tre classi. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario, dalla Provincia e dalla Regione Toscana, mentre i partner sono Podere 414 e Pasta Garofalo. Pasquavela, inoltre, è la prima regata del Trofeo Arcipelago Toscano 2024, circuito del quale fanno parte anche "La Lunga Bolina" (in programma tra il 25 e il 28 aprile), la "Coppa Regina dei Paesi Bassi" (tra il 3 e il 5 Maggio) e la "151 Miglia" (tra il 30 maggio e il 1° giugno).

La partecipazione a Pasquavela consentirà alle imbarcazioni iscritte di continuare a ormeggiare gratuitamente ai pontili in concessione allo Yacht Club Santo Stefano fino al 28 aprile. Il consiglio direttivo, infatti, ha deciso di mettere a disposizione i posti barca permettendo agli equipaggi di dare continuità ai loro programmi di allenamento e messa a punto delle imbarcazioni per le Prime Vele di Primavera (13-14 aprile) e per la Lunga Bolina, che farà base a Porto Santo Stefano. Senza dimenticare poi anche l’Argentario Sailing Week, che tornerà invece dal 12 al 16 giugno.

Qui è la storia a comandare, perché la prerogativa più importante per prendere parte a queste regate è quella della carta d’identità. Spesso partecipano alla rassegna imbarcazioni che hanno anche 100 e più anni. Eventi che, oltre al lato sportivo delle regate, rappresentano un importante flusso economico per strutture alberghiere, bar, ristoranti e altre attività commerciali del promontorio.

Andrea Capitani