Torna Maremma Archeofilm Alla scoperta dei segreti del passato

di Steven Santamaria

Arriva la nuova edizione di "Maremma ArcheoFilm". Il programma è caratterizzato da film che spaziano dal grande Egitto dei faraoni, passando per la vera storia dei Pirati lontano dalle fantasie hollywoodiane fino ad approdare a casa nostra, il Bel Paese, tra i più ricchi al mondo per testimonianze e antiche tracce del passato. Si potrà così vedere riapparire sul grande schermo Baia, la città del lusso e del piacere edonistico dell’impero Romano oggi sotto la superficie marina nel golfo di Napoli. Questa sarà, inoltre, l’occasione per conoscere la storia dei primi insediamenti nell’isola-vulcano di Stromboli o ancora ripercorrere i momenti cruciali della Preistoria attraverso un itinerario inedito: le opere d’arte dipinte o incise dai nostri antenati. A concludere la kermesse, una controversa e ancora dibattuta vicenda storica del Granducato di Toscana. "Il Moro" è il titolo dell’avvincente docufilm che ricostruisce la storia del figlio illegittimo di Papa Clemente VII e di una donna afrodiscendente da cui viene strappato. Alessandro de’ Medici, per tutti "Il Moro "diventerà così il primo Duca di Firenze e il capo della dinastia medicea. In più, il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio giudizio sul film in concorso contribuendo all’attribuzione del Premio "Maremma ArcheoFilm" alla pellicola più gradita. Ogni sera in programma tra un film e l’altro, si potrà entrare in contatto con alcuni dei principali protagonisti dell’archeologia toscana grazie alle conversazioni con Andrea Marcocci, archeologo dell’Associazione Archeologica Odysseus, Chiara Valdambrini, neodirettrice del Museo Santa Maria della Scala di Siena, Simona Rafanelli, direttrice del Museo archeologico "Falchi" di Vetulonia. Per tutte e tre le serate previsto anche un momento conviviale con la degustazione dei vini offerti da La Selva. "Torna l’appuntamento con Maremma Archeofilm – dice Luca Agresti, assessore alla cultura –. L’amministrazione comunale è fiera di sostenere il progetto, che permetterà di promuovere il nostro patrimonio archeologico attraverso i diversi linguaggi dell’arte. In questo senso, il cinema diventa strumento di valorizzazione dei territori di interesse archeologico e naturale".

Proiezioni dal 20 al 22 luglio con ingresso gratuito nel Giardino dell’Archeologia. Il festival è organizzato da "Firenze ArcheofilmArcheologia Viva" e Associazione M.Arte.