Torna "M’ammalia". Alla scoperta della fauna nelle Oasi del Wwf. Poi occhio ai fenicotteri

Alla scoperta della natura in Costa d’Argento. Il patrimonio ambientale si sposa con la divulgazione scientifica e con la voglia di giornate all’aperto per le famiglie. Le Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano partecipano infatti alla quindicesima edizione di ‘M’ammalia, la Settimana dei mammiferi’. Domani alle 17 nell’Oasi di Orbetello, al Centro di educazione ambientale Peccei nel Casale della Giannella, si svolgerà un incontro dedicato ai piccoli mammiferi, in particolare alle loro interazioni con la martora e altri mustelidi. Il titolo dell’appuntamento è ‘Incontri fra natura e uomo: casi di studio su micro e mesomammiferi’, a cura di Emiliano Manzo e Paola Bartolommei, esperti ricercatori della Fondazione Ethoikos.

"L’incontro è a carattere divulgativo – dicono dal Wwf – ed è aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione. Fa parte della quindicesima edizione di M’ammalia, un insieme di eventi coordinati dall’associazione Teriologica Italiana con il fine di far conoscere i mammiferi, le loro caratteristiche, gli ecosistemi di cui fanno parte e le loro problematiche di conservazione".

Il tema dell’edizione 2023 è ‘Grandi, piccoli ed esotici: i mammiferi possono coesistere con l’uomo?’. Prima dell’incontro sarà possibile visitare l’Oasi Wwf della Laguna di Orbetello, dai cui capanni di osservazione si pososno osservare i fenicotteri e altri uccelli acquatici; il Museo Casa Pelagos, un museo interattivo dedicato agli animali del mar Mediterraneo; e il Museo delle Aree umide, uno storico museo dedicato alla laguna di Orbetello. Ingressi, senza guida e senza prenotazione, dalle 9 alle 16 (per l’Oasi l’ultimo ingresso è alle 14). Proprio i fenicotteri rosa saranno presto protagonisti di un altro evento a loro dedicato, proposto dall’associazione Occhio in Oasi, che si occupa di educazione e turismo ambientale al Casale Giannella del Wwf. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre si svolgerà infatti ‘Flamingomania’, appuntamenti tra mostre fotografiche, laboratori, proiezioni, incontri, conversazioni, visite guidate e tutto il resto per conoscere da vicino gli abituali frequentatori della laguna di Orbetello.

Riccardo Bruni