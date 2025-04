Torna la musica da strada. Il Festival compie 15 anni. Belli e Fresi tra i big

MANCIANOE sono quindici. È in fase di organizzazione la nuova edizione del Manciano street musical festival, un evento che è nella sua fase adolescenziale e che ha già saputo far innamorare molti amanti della musica. Quest’anno il festival si aprirà l’11 luglio per poi proseguire, sabato 12 e domenica 13 poi qualche giorno di pausa e di nuovo con un secondo weekend ricco di nomi d’autore (dal 18 al 20 luglio). Durante il primo weekend protagoniste le street band itineranti provenienti da Spagna, Portogallo, Ungheria e Italia mentre il secondo e ultimo weekend l’appuntamento è sul palco del parco Mazzini, con le False partenze, che ospiteranno sul palco Paolo Belli e Stefano Fresi, per celebrare i venti anni di attività dell’orchestra della scuola di Musica Diego Chiti; si proseguirà poi con la trascinante energia di Ray Gelato and The Giants, The Godfather of swing, e, la domenica sera, eccezionale chiusura della manifestazione con il concerto dei Neri per caso, applauditi nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. "Vogliamo ringraziare – spiega Michele Santinelli, direttore artistico della manifestazione - l’amministrazione comunale di Manciano, in particolare l’assessorato al Turismo, per il patrocinio e il contributo, così come vogliamo ringraziare i nostri main sponsor: Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione CR Firenze, il cui appoggio è fondamentale per il Festival, anche perché il loro rinnovato sostegno significa per noi aver dato vita a una manifestazione di valore. Mi preme sottolineare che l’impegno dell’Associazione Diego Chiti nel pensare e organizzare il Festival parte sempre dalla volontà di portare a Manciano artisti di diversa formazione e respiro internazionale, e musica di grande qualità". Una kermesse musicale che torna ad animare il borgo sulle colline maremmane all’insegna della musica, dell’arte, ma anche del gusto e delle tipicità del territorio. "Il Manciano street music festival è un appuntamento atteso e amato dalla nostra comunità – dice il sindaco di Manciano, Mirco Morini – capace di trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Siamo orgogliosi di ospitare questa rassegna". Cresce dunque l’attesa per le esibizioni delle street band per i concerti delle False Partenze (18 luglio) che porteranno sul palco anche Paolo Belli e Stefano Fresi.