Torna il Festival Music & Wine. C’è il concerto "The Best of Italy"

Oggi alle 21.15 nell’antica chiesa della Santissima Concezione a Sticciano Alto nuovo appuntamento con i concerti del 34° Festival Internazionale Music & Wine. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Sticciano, il concerto avrà come protagonisti due musicisti molto conosciuti ed apprezzati sia in ambito locale che nazionale ed internazionale quali il chitarrista Fabio Montomoli e il clarinettista Giovanni Lanzini (direttore artistico del festival stesso). Riuniti oramai da molti anni sotto il nome di Duo Equinox i due virtuosi maremmani propongono questa volta il loro programma "The Best of Italy", un fantastico viaggio nella musica italiana che, prendendo avvio dalle variazioni sul famosissimo "Carnevale di Venezia", conduce l’ascoltatore fino alla musica per il grande cinema di Nino Rota ed Ennio Morricone, passando attraverso le canzoni napoletane più famose, le arie d’opera di Puccini e l’iconica "Tarantella” di Rossini".

Un grande omaggio insomma alla nostra memoria musicale nazionale collettiva eseguito da un duo di grande successo, quale quello di Lanzini e Montomoli, che in quasi venticinque anni di intensa attività ha appuntato sul proprio palmarès molte tournée in varie parti del mondo, registrazioni radiofoniche e televisive e l’incisione di vari album. Formazione strumentale molto particolare e duttile, il duo è stato spesso dedicatario di importanti opere di compositori contemporanei. Dal punto di vista culturale inoltre il duo ha spesso l’onore di essere invitato a rappresentare la nostra nazione da Istituti di cultura, ambasciate e consolati in varie parti del mondo. A conferma di ciò, dopo l’esibizioneodierna il duo volerà verso la Turchia dove è stato invitato ad esibirsi al prestigioso Museo Archeologico Nazionale a Istanbul.

Il "Music & Wine Festival" poi si prenderà una pausa per proseguire a settembre. Infatti il concerto previsto per sabato 24 a Marina di Grosseto è stato spostato al 24 settembre (stesso luogo e stesso orario) per l’indisponibilità di un musicista. Come per gli altri appuntamenti del Music & Wine, anche quello di Sticciano sarà ad ingresso gratuito senza bisogno di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a sedere. Ulteriori informazioni sul sito www.musicwinefestival.it o tramite Whatsapp al numero 3339905662.