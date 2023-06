Tontoranelli pedala per l’Abio "In bicicletta fino a Capo Nord"

La bicicletta è passione, impegno, abnegazione. E forse è anche per questo che chi ama e pratica questo sport è particolarmente sensibile alle difficoltà degli altri e in generale alla solidarietà. E infatti Paolo Tontoranelli, presidente dell’Asd MareVettaMare partirà proprio oggi verso i confini dell’Europa per aiutare l’Abio con la sua bicicletta. "Raggiungerò Capo Nord e le Isole Lofoten – spiega - Per dare alla mia impresa un valore aggiunto mi piacerebbe che, oltre a raggiungere il mio obiettivo personale e sportivo, si potesse raggiungere anche un obiettivo tutti insieme, ovvero sostenere Abio Grosseto attraverso la promozione di questa raccolta fondi. Abio è un’associazione che offre un sostegno ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie, al fine di ridurre il possibile trauma legato all’ospedalizzazione soprattutto attraverso il gioco, uno strumento importante perchè riporta il bambino in un’area nota, familiare, facendolo sentire "a casa". Le donazioni che raccoglieremo verranno quindi destinate all’acquisto di materiale ludico per l’accoglienza dei piccoli ricoverati e allo svolgimento di tutte le attività che Abio propone. L’obiettivo che spero di raggiungere è quello di un euro per ogni chilometro che percorreró per un totale di 6200 euro".

E intanto la corsa "MareVettaMare", organizzata da Paolo Tontoranelli, anche quest’anno ha fatto centro. La manifestazione cicloturistica promossa dall’omonima associazione, sotto l’egida Uisp, ha portato alla partenza 140 appassionati che da Marina di Grosseto sono giunti sulla Vetta del Monte Amiata, per poi fare ritorno sulla costa. "Siamo orgogliosi di questo risultato – afferma Tontoranelli –. Abbiamo avuto tanti partecipanti, gran parte dei quali giunti da fuori provincia. Questo ha significato una buona occupazione degli alberghi, aiutando il territorio".