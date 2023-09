Tir ribaltato nel comune di Scarlino, chiusa l’Aurelia

Scarlino (Grosseto), 11 settembre 2023 – Incidente questa mattina sull’Aurelia nel comune di Scarlino, dove un tir si è parzialmente ribaltato sulla corsia nord al chilometro 221+400, nel comune di Scarlino.

In corso le operazioni di riposizionamento in carreggiata da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Follonica e Grosseto presenti con autogru. Le cause del ribaltamento sono in corso di verifica da parte della Polstrada presente sul posto. Il camion ha perso il proprio carico consistente in ghiaia. Il traffico è al momento ancora sospeso e regolato dal personale dell'Anas, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Non si registrano feriti