Tir fuggito dopo l’incidente con feriti gravi: caccia al pirata della strada

Grosseto, 15 marzo 2024 – È 'caccia’ al pirata della strada che il 13 marzo è fuggito dopo aver causato l'incidente di un furgone e il ferimento grave di tre operai edili a bordo del veicolo sulla Variante Aurelia a Grosseto. La Polizia stradale cerca il del tir che è fuggito.

Il tir (un autoarticolato con una cella frigorifera di colore bianco) non si fermò dopo aver provocato l'incidente, anzi il conducente proseguì la marcia mentre la strada a quattro corsie veniva bloccata per agevolare i soccorsi, fra cui l'atterraggio di un elicottero del 118.

Dalla dinamica ricostruita finora risulta che il mezzo pesante stava superando il furgone con i tre, poi feriti, stringendolo nella manovra verso la barriera di destra. Il furgone subì l'impatto, perse una ruota ed andò fuori controllo andando a schiantarsi sul guard rail. Il Tir, dopo aver provocato il terribile incidente, ha continuato la sua corsa come se nulla fosse accaduto verso nord, direzione Livorno.

Su quel tratto di strada, fra gli svincoli di Grosseto Sud e Grosseto Est non ci sono telecamere. Nell'impatto con la paratia laterale, un operaio 57enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Suo figlio, 37 anni, è finito contro il parabrezza. Entrambi adesso sono ancora ricoverati in gravi condizioni alle Scotte di Siena, ma non in pericolo di vita. Il terzo operaio del furgone, 42 anni, è ricoverato all'ospedale grossetano Misericordia con una prognosi di 30 giorni. Un quarto uomo sul furgone, che era alla guida, è stato «salvato» dall'air bag; per lui solo qualche lieve ferita. La Procura ha disposto il sequestro del furgone, che è dell'impresa edile dove i feriti lavorano.