Chiusura in bellezza per la Fiera del Madonnino

Grosseto, 28 aprile 2024 – Ultimo giorno affollato per la quarantaquattresima edizione della Fiera del Madonnino e trentaduesima del Game Fair. Pagine importanti in quel di Braccagni che fa diventare la fiera, una vetrina di agricoltura e attività all’aria aperta da oltre quarant’anni rendendolo un evento importante per promuovere l’essenza della Maremma, ma collegare anche tante realtà italiane. Da oltre quarant’anni è la fiera del territorio maremmano che valorizza i suoi produttori ed i prodotti, legati al panorama rurale e quel che di più bello ci circonda: la natura. Le prime edizioni, erano diverse nella programmazione ed esposizione ma i concetti sono rimasti gli stessi: agricoltura in primo piano, in una cornice conviviale, fatta per «stare insieme». La fiera è questo, un ottimo modo per fare un affare, per conoscere, per capire certi ambiti ma anche passare un pomeriggio con le persone più care e gli amici in un contesto di socialità. Se all’inizio era gran parte incentrata sull’esposizione dei macchinari agricoli, ora la fiera è tanto altro.

Fiera del Madonnino (foto Aprili)

Quest’anno ha parlato di Agricoltura 5.0 con Confindustria e Beeco. Il padiglione dell’innovazione è stato un grande l’omento di confronto su ciò che si prospetta il futuro dell’agricoltura e su quel che saranno le innovazioni da mettere «in campo». La fiera del Madonnino, ovviamente ha un grande pubblico di agricoltori e questo è stato un ottimo modo di creare uno spazio di confronto con chi propone innovazione e la parola d’ordine che ha caratterizzato il padiglione nelle quattro giornate ovvero la sostenibilità. Da questo concetto sono state presentate numerose startup, sfidandosi poi e decretando una vincitrice. Poi, la fiera ha portato anche tanto divertimento e intrattenimento per i più piccoli, con tantissimi animali da scoprire e conoscere meglio. All’entrata, miglior accoglienza non ci poteva essere se non quella che hanno regalato Consorzi d’Italia con la rappresentanza grossetana del consorzio sito in via Orcagna con un vero giardino ai piedi dell’entrata della palazzina direzionale. Tutto per il giardinaggio. Anche se nei loro punti vendita è presente veramente di tutto. Attrezzi per potare, vasi, prodotti locali km zero, e anche una vasta varietà di mangimi di produzione locale per tante specie zootecniche. Questa mattina la sala conferenze ha ospitato il convegno organizzato da Ance per parlare di sicurezza sul lavoro. Un modo per fare il punto della situazione, su un argomento che richiama più sicurezza nel campo lavorativo aggravato dai fatti gravi di cronaca che si possono leggere.

Dunque, dopo quattro giorni significativi ma vissuti in modo intenso e con grande impegno, ci si può aspettare un degno riposo della macchina di Grossetofiere, invece da oggi comincia il conto alla rovescia per le prossime edizioni delle fiere che sono già in fase di organizzazione. Una fiera che, nonostante l’essere un grande impegno, sicuramente creerà un po’ di nostalgia, verso quel posto sicuro, a pochi chilometri da Grosseto, dove per i grossetani è stato modo di ritrovare buoni amici, fare nuove conoscenze, godendo di momenti puri conviviali. «Alla fine della fiera» questo è ciò che più è importante e spesso viene a mancare.