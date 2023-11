Tiemme, in nove mesi 90mila passeggeri

Tiemme, da gennaio a settembre oltre 90mila utenti sul trasporto pubblico locale di Monte Argentario. Lo dicono i numeri di Tiemme Spa, che dall’11 giugno scorso gestisce il tpl per il Comune di Monte Argentario. Sono state circa 90mila le persone che hanno utilizzato i mezzi di Tiemme lungo la linea che collega il molo Garibaldi di Porto S.Stefano a Porto Ercole e sulle navette estive che conducono ad alcune delle località più belle della Maremma: dalla Caletta a Sole Oleandri fino a Punta Lividonia, solo per citare alcune tappe del percorso. Il boom del servizio si è registrato nei mesi estivi, periodo in cui Tiemme ha messo a disposizione le navette gratuite.

"Il problema numero uno del Monte Argentario – dichiara il sindaco Arturo Cerulli – rimane l’insufficienza dei parcheggi e da ciò deriva l’importanza della proficua collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra questo Comune e Tiemme". "Il servizio di tpl per il Comune di Monte Argentario – sottolinea il presidente di Tiemme Guido Delmirani – continua a dare risultati importanti".