"The Warriors" al cinema Stella di Grosseto: scopri il ciclo Cult!

Il cinema Stella si trasforma in "Stella Cult": da oggi un appuntamento quindicinale dedicato interamente ai film di culto. Il mitico, affascinante e irriverente mondo dei cult-movies, rivoluzionari outsider della settima arte che viaggiano nella corsia parallela, mantenendo tenacemente la distanza dalle convenzioni narrative e tecniche dei cosiddetti film commerciali e per questo acclamati e adorati come un culto da orde di fans entusiasti.

Gli organizzatori di Stella Cult – Mirko Guerrieri, Alessio Brizzi, Alessandro Capanni ed Edoardo Checcacci – presenteranno film scomparsi da anni dai palinsesti tv o nascosti dalle piattaforme streaming, pur essendo divenuti ormai dei grandi classici. Opere che hanno cambiato la storia del cinema, ma anche piccoli gioielli nascosti che meritano di essere scoperti. Il primo appuntamento della rassegna è per oggi alle 21.30 con "The Warriors – I guerrieri della notte" girato da Walter Hill e uscito nei cinema nel 1979, recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna.