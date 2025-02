Tessere per il pesce. Saranno 1954 i cittadini beneficiari

Sono 920 le tessere famiglia che il Comune di Orbetello rilascerà nel 2025, che coinvolgono 1954 cittadini residenti i quali potranno esercitare il diritto di pesca nella Laguna, così come previsto dal regolamento degli usi civici. La tessera famiglia sarà rilasciata a chi ha presentato domanda e avrà un valore corrispettivo di 34,65 euro per anno, corrispondenti a due bollini del valore di 17,33 euro in arrotondamento per ogni persona componente il nucleo familiare. Le modalità per l’esercizio della libera pesca con canna, da effettuare solo sulla banchina delimitata nella laguna di levante, o per l’acquisto del pescato sono le stesse del 2024, già concordate dall’Amministrazione con la Orbetello Pesca Lagunare.

Per l’acquisto diretto i detentori della tessera hanno diritto ad un prezzo agevolato pari al 50% di quello di mercato, fino ad esaurimento del corrispettivo annuo indicato nella tessera. Una volta esaurito il corrispettivo assegnato, la tessera sarà ritirata dalla società Orbetello Pesca Lagunare. Per l’esercizio della libera pesca viene consegnato, gratuitamente, a cura dell’Orbetello Pesca Lagunare, il permesso con l’indicazione del giorno di pesca prescelto tra quelli previsti nel calendario della pesca sportiva. L’esercizio della libera pesca equivale al ritiro di una quantità di pesce per un importo pari ad 1/12 del credito corrispettivo indicato nella tessera anche se il pescato dovesse risultare inferiore. Il titolare o altro componente del nucleo familiare della Tessera Famiglia che esercita il proprio diritto mediante la libera pesca è obbligato, al termine della giornata di pesca, al controllo da parte del personale della Società Orbetello Pesca Lagunare della quantità di pescato, che verrà annotata nella stessa Tessera Famiglia.