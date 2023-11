"Tessere famiglia" per il pesce: le domande

In applicazione del regolamento per gli Usi civici di pesca, approvato dalla Regione Toscana con decreto 410998, il Comune di Orbetello potrà rilasciare, a richiesta dei cittadini residenti nel territorio municipale, le "Tessere Famiglia" da utilizzare sia per la pesca sportiva che per il ritiro del pescato, direttamente nel negozio della cooperativa "I Pescartori di Orbetello", a condizioni privilegiate.

Le "Tessere Famiglia" potranno essere richieste da un solo componente di ciascuna famiglia residente nel territorio comunale orbetellano entro le 12.30 del prossimo 10 gennaio. Per presentare la domanda, sarà possibile utilizzare il modulo già predisposto e disponibile in forma cartacea in Comune, in piazza Plebiscito, o in forma elettronica, sul sito istituzionale www.comune.orbetello.gr.it

Michele Casalini