Terza sfilata, un successo. E domenica gran finale con il miglior carro 2024

Grande successo anche per la terza sfilata del Carnevale di Follonica che si è svolta domenica. Nell’occasione la giuria ha votato sia il migliore carro dell’edizione 2024, sia la migliore mascherata a terra. Ma il verdetto sarà letto domenica in occasione della quarta e ultima sfilata con cui si andrà a recuperare quella saltata l’11 febbraio a causa del maltempo. E a proposito del maltempo se dovesse imperversare anche domenica, impedendo di fatto lo svolgimento della sfilata, la proclamazione del miglior carro e della migliore mascherata a terra si svolgerà lo stesso ma alla Leopolda in un orario ancora da decidere. Ma tutti si augurano che questa eventualità non accada e che la sfilata di domenica si possa svolgere regolarmente. Venendo alla sfilata di domenica è stato un grande successo grazie alla musica e ai balli con le coreografie realizzate dai figuranti sia a terra che sui carri. Anche stavolta un ruolo fondamentale lo hanno avuto le reginette di ogni rione, capitanate da Chiara Pinzaferri, Miss Carnevale 2024, che per la prima volta ha sfilato sul carro di Senzuno, con la fascia conquistata sette giorni prima.