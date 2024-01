Terremoto, scosse anche in Maremma

Una scossa di terremoto ha fatto uscire fuori di casa gli abitanti delle frazioni del comune di Sorano. Alle 20.30 di mercoledì la prima scossa di terremoto si è verificata sul confine tra Lazio e Toscana, con epicentro nel comune di Onano e si è sentita con grande intensità a San Giovanni delle Contee, San Quirico di Sorano e Pratolungo (frazioni del comune di Sorano). Sono state raggiunte dal boato anche altri paesi periferici, come ad esempio Montebuono. In realtà L’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha rilevato tre scosse, tutte nella sera di mercoledì, la seconda è stata avvertita alle 21.05 e la terza alle 21.16. Entrambe inferiori alla prima. Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, ha immediatamente allertato la Protezione civile locale e insieme hanno monitorato la situazione. Le tre scosse non hanno provocato danni.