Terme di Saturnia sempre più al top: è tra le prime cinque al mondo

Terme di Saturnia Natural Destination conquista importanti classifiche internazionali e si conferma sempre più punto di riferimento dell’eccellenza italiana nel panorama internazionale dell’ospitalità e del benessere. La struttura termale maremmana, tra le più prestigiose d’Italia, ha raggiunto i vertici del ranking dell’autorevole rivista americana Travel+Leisure, riconfermandosi tra le top 5 Spa di tutto il mondo come "Best Destination Spas", negli annuali World’s Best Awards 2023. Ogni anno Travel + Leisure premia i migliori hotel, isole, città, compagnie di crociera ed aeree, Spa a livello internazionale, basandosi sui risultati ottenuti da una survey rivolta ai propri lettori, che valutano hotel, destinazioni, tour operations e molto altro. I Travel + Leisure World’s Best Awards 2023 sono pubblicati sul sito Travel + Leisure e nel numero UK e US di Agosto di Travel + Leisure.

"Essere riconfermati ai vertici della classifica stilata da una testata di grande prestigio a livello internazionale come Travel + Leisure, ci rende estremamente orgogliosi – commenta il direttore generale Antonello Del Regno –. Questo riconoscimento conferma il tanto lavoro svolto negli anni per accrescere il valore e il posizionamento del nostro brand come un’eccellenza nel mondo dell’hospitality e del benessere. Questo premio è da dedicare in primis a tutto il team di Terme di Saturnia Natural Destination, che ogni giorno condivide l’unicità di questo luogo e della sua acqua, fonte di benessere e unica al mondo".

La storia di Terme di Saturnia Natural Destination parte da lontano, affonda le sue radici nell’epoca degli Etruschi e sorge in un contesto paesaggistico unico. Un’oasi naturale di 120 ettari, icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove rinascere e riequilibrare corpo, mente e spirito.