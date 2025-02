Terme di Saturnia fa "scuola" anche per Milano

Il metodo e l’heritage di Terme di Saturnia arrivano fino a Milano. Il progetto è stato illustrato ieri da Terme&Spa Italia alla "Bit" di Milano con un panel dal titolo "Heritage e longevità: dalla tradizione delle acque di Saturnia a De Montel", ovvero le nuove terme di Milano che apriranno il primo di aprile.

E’ stata un’occasione per esplorare come il patrimonio unico delle acque termali italiane possa evolversi, abbracciando la tradizione e l’innovazione per offrire nuove esperienze di benessere. "Oggi il desiderio di vivere meglio e più a lungo è in costante crescita – afferma Massimo Caputi, presidente di Terme&Spa Italia – e il termalismo rappresenta una risorsa imprescindibile, che tutta l’Europa sta riscoprendo. Terme di Saturnia, con oltre 3.000 anni di leggenda e più di un secolo di storia, continua a evolversi, trovando nuova espressione in De Montel - Terme di Milano. Questo luogo straordinario porterà nel cuore della città l’essenza e l’esperienza maturata a Saturnia, dando vita a un nuovo modello di benessere termale senza precedenti".

L’acqua di Terme di Saturnia, riconosciuta per le sue straordinarie proprietà terapeutiche, sgorga alla temperatura costante di 37,5° dopo un viaggio sotterraneo di 40 anni, arricchendosi di minerali preziosi come idrogeno solforato, calcio, magnesio e bicarbonati. Le sue proprietà antinfiammatorie, detossinanti e antiossidanti la rendono un vero elisir di benessere ricercato in tutto il mondo, con effetti benefici su pelle, articolazioni, sistema respiratorio e metabolismo.