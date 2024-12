Tentano truffe utilizzando il nome Compass

Non accenna a diminuire scende l’allarme truffe sul territorio maremmano. Dopo quelle che si sono registrare nel territorio comunale di Massa Marittima (fra riuscite e solo tentate) commesse da falsi carabinieri che chiedevano soldi a donne anziane dicendo che servivano al loro nipote per pagare urgentemente alcuni debiti, adesso vengono segnalati tentativi truffaldini on line utilizzando il nome Compass. "Ad alcuni clienti – spiega la stessa società – stanno arrivando messaggi fraudolenti apparentemente inviati da Compass. Sono tutti riconducibili a un finto pagamento da parte di Amazon. Non chiamate il numero di telefono riportato nel messaggio perchè il messaggio non è stato inviato da Compass. Per qualsiasi dubbio o informazione, invece, chiamare il Servizio Clienti al numero 800.774433".