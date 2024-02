Tempo di "Lirica in Piazza". Svelato il programma

MASSA MARITTIMA

E’ già tempo di "Lirica in Piazza". L’edizione 2024 aprirà con la "Tosca" di Giacomo Puccini il 3 agosto, per la regia di Katia Ricciarelli, seguirà la "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni il 4 agosto con la straordinaria partecipazione dell’attore Michele Placido che recita Giovanni Verga; gran finale il 5 agosto con "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini con note di regia a cura di Alessandro Cecchi Paone. I titoli della 37° edizione sono stati svelati ieri a Massa Marittima, durante l’incontro pubblico con la cittadinanza e gli operatori turistici del percorso "Verso Massa 2025" dedicato al tema dei grandi eventi come strumento di marketing territoriale. Quest’anno Lirica in Piazza rende omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte (1924/2024), attraverso la rappresentazione di due sue grandi opere. Un’opportunità unica per commemorare la vita e la carriera di uno dei più illustri compositori italiani nella storia. "È con grande emozione e orgoglio che presentiamo la selezione dei titoli per l’edizione 2024 di Lirica in Piazza. – afferma il maestro Leonardo Quadrini –. Quest’anno, siamo particolarmente onorati di celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini, uno dei giganti della musica italiana e mondiale. Con la sua straordinaria sensibilità musicale e la capacità di catturare l’essenza dell’animo umano, Puccini continua a ispirare e affascinare il pubblico di ogni generazione. In suo onore, abbiamo scelto di rappresentare due delle sue opere più iconiche: Tosca e Madama Butterfly. Mentre la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, seguita da una straordinaria interpretazione teatrale di Michele Placido, aggiungono un ulteriore livello di profondità e coinvolgimento a questa edizione. Insieme, questi titoli incarnano l’eccellenza artistica e la ricchezza emotiva che caratterizzano Lirica in Piazza. Che questa edizione sia un tributo vibrante e indimenticabile alla grande musica e alla passione che suscita in tutti noi". "Siamo felici di annunciare il programma di Lirica in Piazza. – commentano il sindaco Marcello Giuntini e Irene Marconi, assessora comunale alla Cultura – che è certamente l’evento più longevo, identitario e iconico, che lega il nome di Massa Marittima all’opera lirica, ormai da 37 anni. Ci siamo impegnati nel portare avanti questa magnifica eredità culturale, continuando a investire risorse ed energie per farla crescere, e crediamo che il cartellone proposto sia davvero di primo piano".