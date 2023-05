Tempo di Balestro Le frecce si "scaldano" Cene propiziatorie in ogni Terziere

Mancano ormai pochi giorni al Balestro e già l’aria si riscalda a Massa Marittima nei Terzieri della città e, come tradizione si preparano le cene pre balestro generalmente molto partecipate. Le cene si svolgeranno tutte la sera prima della competizione che quest’anno si preannuncia particolarmente attesa e potrebbe stabilire la conquista, s’intende sempre provvisoria, del primato per uno dei due Terzieri che si trovano a pari merito Cittanuova o Borgo che rispettivamente contano 44 ciascuno vittorie a meno che il Terziere di Cittavecchia non faccia da guastafeste e si aggiudichi il Balestro di maggio. Quello delle cene pre balestro è una tradizione che si inserisce nel calendario delle numerose iniziative dei terzieri e che coinvolge giovani e meno giovani nella preparazione degli ambienti per portare a socializzare i tifosi dei terzieri con canti e battute ben auguranti per i rispettivi colori. Per Cittanuova il ritrovo è, come tradizione, nei chiostri della chiesa di Sant’Agostino e dalle 20 con un menù che parte da un antipasto di crostini e affettati, un primo di penne al ragù , un secondo di arista e patate per finire con un dolce oltre alle bevande. Le prenotazioni possono essere effettuate entro venerdì nella sede del Terziere, in piazza Socci, alla Uam Barbieri in viale Risorgimento o alla Macelleria di Bini Gino in viale Martiri della Niccioleta. Sempre dalle 20, Borgo effettuerà la cena nella ex sala consiliare di via Norma Parenti con un menù che prevede due primi, penne ai carciofi e sedanini al ragù, per secondo salsiccia e fagioli all’uccelletta e per finire dolce, il tutto accompagnato da acqua e vino. Chi vuole cenare in Borgo si dovrà prenotare entro giovedì all’alimentari Borelli in via Cavour al 3391596294, 3298849116 o 3703695500. La cena sociale prima del balestro, come la definisce il Terziere di Cittavecchia, si svolgerà dalle 20.15 all’Ostello Sant’Anna e come menù è previsto l’antipasto della nonna, per primo tagliatelle al ragù, cotoletta al forno con contorno e per dolce pan di Spagna bianco-nero, il tutto accompagnato da acqua e vino. Prenotazioni entro giovedì 25 alla tabaccheria Lolini in via della Libertà 56 oppure via Whatsapp al 3534273683.