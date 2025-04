Telemarketing selvaggio, non passa il blocco

GROSSETOIl Pd aveva avanzato delle proposte all’interno del Decreto bollette con l’obiettivo di arginare le pratiche non trasparenti del telemarketing selvaggio ma le proposte non sono state accettate e il Partito Democratico è insorto sottolineando come la destra che guida il Governo italiano, non pensa alla sicurezza e alla tutela dei cittadini dinanzi a queste pratiche poco trasparenti."Dalla destra è arrivata l’ennesima beffa per i cittadini – spiegano i capogruppo Pd in Commissione Ambiente e Attività Produttive Marco Simiani (foto) e Vinicio Peluffo sul provvedimento in discussione a Montecitorio - i call center che adottano pratiche illegali potranno continuare a chiamare milioni di italiani a tutte le ore disturbandoli con offerte commerciali non richieste e spesso poco trasparenti: governo e maggioranza hanno infatti bocciato oggi le proposte del Pd al Decreto bollette che avrebbero finalmente bloccato il telemarketing selvaggio. Per questa destra evidentemente le pratiche scorrette non sono un’emergenza e i diritti dei consumatori e dei clienti non sono così importanti". Poi il parlamentare grossetano e Peluffo sottolineano: "E non ci vengano a dire che lo hanno fatto perché ci sono proposte di legge su questi temi in Parlamento: le nostre emendative proposte spiegano - non sono in conflitto con il loro iter e, soprattutto, sono immediatamente applicabili e senza oneri – concludono - per le casse dello stato".